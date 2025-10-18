Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Актриса Паулина Андреева назвала свою суперсилу: это поможет справиться с любым стрессом

Актриса Паулина Андреева дала редкое откровенное интервью и затронула тему психического здоровья в современном обществе.

Звезда раскритиковала навязываемый культ продуктивности.

"Мне не нравится культ продуктивности. Люди и так в вечном стрессе и выгорании", — приводит слова Андреевой PEOPLETALK.

По её мнению, современное общество предъявляет завышенные требования. Это касается как женщин, так и мужчин, что создаёт постоянное напряжение.

Актриса видит проблему в нарциссизме общества.

"Наше общество нарциссично, требовательно, хочет идеала, а он недостижим", — пояснила она.

Своей суперсилой Андреева назвала умение расслабляться. Этот навык помогает ей противостоять выгоранию и сохранять энергию.

Актриса также поделилась секретом сохранения психических сил. Она подчеркнула, что важнее знакомиться с собой, нежели обращать внимание на чужие жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
