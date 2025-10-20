В глубинах за Нептуном может скрываться неизвестная планета — следы уже найдены

Астрономы из Принстонского университета, США, заявили, что нашли признаки существования нового планеты в Солнечной системе. Исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, указывает на наличие неизвестного небесного тела, условно названного "Планета Y".

Учёные проанализировали движение 154 объектов в поясе Койпера — области за Нептуном, где вращаются тысячи ледяных тел. Начиная примерно с 80 астрономических единиц от Солнца, их орбиты начинают заметно отклоняться от ожидаемой плоскости, что нельзя объяснить влиянием известных планет.

По расчётам, Планета Y может быть по размеру от Меркурия до Земли и находиться на расстоянии 100-200 астрономических единиц от Солнца. Её орбита слегка наклонена, а масса достаточна, чтобы "тянуть" за собой орбиты мелких тел. Это не тот же объект, что и гипотетическая Планета 9, а отдельный кандидат. Если открытие подтвердится при помощи будущих наблюдений, например, телескопа Веры Рубин, человечество впервые за 170 лет обнаружит новую планету — после Нептуна.