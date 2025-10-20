Земля готовится к перевороту: Северный и Южный полюсы могут поменяться местами

Южно-Атлантическая аномалия — область ослабленного магнитного поля Земли — за последнее десятилетие заметно увеличилась. Как рассказал астроном и популяризатор науки Александр Киселев, она простирается от Южной Америки до юго-западной Африки и отражает активные процессы во внешнем ядре планеты. Магнитное поле здесь ослабевает, а полюса постепенно смещаются.

По словам учёного, причина в движении расплавленного металла внутри ядра. Конвекционные потоки, возникающие из-за разницы температур и вращения Земли, вызывают локальные возмущения магнитного поля.

Среди гипотез — и предположение о начале инверсии, когда северный и южный полюса меняются местами. Такое происходит примерно раз в 300 тысяч лет, а последняя инверсия была около 780 тысяч лет назад. Учёные считают, что сейчас Земля может находиться в переходной фазе, но процесс этот длительный — на тысячи лет. Ослабление магнитного поля уже влияет на спутники, снижая защиту планеты от космического излучения.