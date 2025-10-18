Комета Lemmon пролетит мимо Земли впервые за 1300 лет: когда и где её искать

21 октября москвичи смогут увидеть редкое астрономическое явление — комету Lemmon. Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, это долгопериодическая комета, которая последний раз пролетала рядом с Землёй в седьмом веке. Такое сближение происходит раз в полторы тысячи лет.

Учёный отметил, что наблюдения за Lemmon имеют большое научное значение: данные о её составе и характеристиках специалисты получат впервые. Однако разглядеть комету без оборудования будет непросто — для этого нужны отличное зрение и идеально чистое небо.

Тем, кто решит попробовать, Эйсмонт советует искать небесное тело на северо-востоке. Комета будет видна несколько дней, а 21 октября пройдёт на минимальном расстоянии от Земли — около 900 миллионов километров.