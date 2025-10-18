Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Комета Lemmon пролетит мимо Земли впервые за 1300 лет: когда и где её искать

0:57
Правда ТВ

21 октября москвичи смогут увидеть редкое астрономическое явление — комету Lemmon. Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, это долгопериодическая комета, которая последний раз пролетала рядом с Землёй в седьмом веке. Такое сближение происходит раз в полторы тысячи лет.

Учёный отметил, что наблюдения за Lemmon имеют большое научное значение: данные о её составе и характеристиках специалисты получат впервые. Однако разглядеть комету без оборудования будет непросто — для этого нужны отличное зрение и идеально чистое небо.

Тем, кто решит попробовать, Эйсмонт советует искать небесное тело на северо-востоке. Комета будет видна несколько дней, а 21 октября пройдёт на минимальном расстоянии от Земли — около 900 миллионов километров.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Питомцы не знают слов, но чувствуют настроение: секрет общения, который мы недооцениваем
Питомцы не знают слов, но чувствуют настроение: секрет общения, который мы недооцениваем
Актриса Паулина Андреева назвала свою суперсилу: это поможет справиться с любым стрессом
Актриса Паулина Андреева назвала свою суперсилу: это поможет справиться с любым стрессом
Сравнения с Селеной Гомес: почему Хейли Бибер называет их раздражающими
Сравнения с Селеной Гомес: почему Хейли Бибер называет их раздражающими
Поплавская о Пугачёвой и Дудаеве: кто помешал признать певицу иноагентом после скандальных слов
Поплавская о Пугачёвой и Дудаеве: кто помешал признать певицу иноагентом после скандальных слов
Жадная до детей: как Юлия Пересильд воспитывает дочерей и почему разрешает пропускать школу
Жадная до детей: как Юлия Пересильд воспитывает дочерей и почему разрешает пропускать школу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.