Питомцы не знают слов, но чувствуют настроение: секрет общения, который мы недооцениваем

Животные не понимают человеческие слова, но прекрасно чувствуют настроение хозяина — по голосу, мимике и интонации. Об этом рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, именно по тону питомцы отличают одобрение от недовольства, а не по самим словам.
Эксперт отметил, что память у кошек и собак короткая, поэтому наказывать или поощрять нужно сразу после поступка — иначе связь между действием и реакцией теряется. Жесты животные воспринимают как шум, потому команды должны быть простыми и понятными.
Шеляков советует избегать криков и физического наказания: лучше изменить интонацию или жест, показать спокойствие при правильных действиях и терпение при ошибках. Последовательность и своевременная реакция — главные условия успешного воспитания, подчеркнул специалист.