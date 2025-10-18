Денежно-кредитная политика России предусматривает понижение ставки: когда ждать послаблений

Центробанк может пойти на снижение ключевой ставки уже к концу года или в начале следующего, если инфляция продолжит снижаться. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Исмаил Исмаилов в беседе с MoneyTimes.

Эксперт отметил, что укрепление рубля оказалось неожиданным фактором, ведь многие ожидали обратного движения. Однако возможное повышение НДС и другие реформы могут усилить инфляционные риски, поэтому Центробанк будет действовать осторожно.

По словам Исмаилова, в официальных прогнозах денежно-кредитной политики на ближайшие годы уже заложено постепенное снижение ставки — при условии, что инфляция приблизится к целевым значениям. Он считает, что хотя бы один цикл понижения произойдёт в ближайшее время, но масштабы — от полпроцента до процента — пока предсказать сложно.