Жадная до детей: как Юлия Пересильд воспитывает дочерей и почему разрешает пропускать школу

0:59
Правда ТВ

Актриса Юлия Пересильд дала откровенное интервью стилисту Алеко Надиряну. В беседе она затронула тему новых отношений и воспитания двух дочерей.

41-летняя звезда подтвердила слухи о своём романтическом партнёре. Также она подробно рассказала о подходе к материнству.

"Я жадная до детей. Очень хочу, чтобы они впитывали мои мысли, мой взгляд на жизнь", — пояснила Пересильд.

Актриса регулярно забирает дочерей с школьных занятий для совместных поездок. Она считает важным показывать детям свою работу и образ жизни.

У Юлии две дочери от режиссёра Алексея Учителя — 16-летняя Анна и 12-летняя Мария. Старшая дочь уже строит актёрскую карьеру.

Анна Пересильд получила известность после сериала "Слово пацана". Вскоре зрители увидят её в главной роли в фильме "Алиса в Стране чудес".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
