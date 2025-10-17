Жадная до детей: как Юлия Пересильд воспитывает дочерей и почему разрешает пропускать школу

Актриса Юлия Пересильд дала откровенное интервью стилисту Алеко Надиряну. В беседе она затронула тему новых отношений и воспитания двух дочерей.
41-летняя звезда подтвердила слухи о своём романтическом партнёре. Также она подробно рассказала о подходе к материнству.
"Я жадная до детей. Очень хочу, чтобы они впитывали мои мысли, мой взгляд на жизнь", — пояснила Пересильд.
Актриса регулярно забирает дочерей с школьных занятий для совместных поездок. Она считает важным показывать детям свою работу и образ жизни.
У Юлии две дочери от режиссёра Алексея Учителя — 16-летняя Анна и 12-летняя Мария. Старшая дочь уже строит актёрскую карьеру.
Анна Пересильд получила известность после сериала "Слово пацана". Вскоре зрители увидят её в главной роли в фильме "Алиса в Стране чудес".