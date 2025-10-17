Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Долгий перелёт без Петросяна и детей: почему жена юмориста выбрала именно эту страну для отдыха

1:04
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила о своём местоположении. Помощница артиста находится в Южно-Африканской Республике.

Бизнесвумен описала сложности долгого перелёта. В соцсетях Брухунова рассказала, что путь занял 21 час в небе, три самолёта и целые сутки без сна.

При этом жена юмориста считает, что усилия оправдались.

"Стоило оно того? Да", — добавила супруга артиста.

Это уже второе посещение ЮАР блогером. В октябре 2024 года она впервые побывала в Кейптауне и тогда же решила повторить поездку.

Ранее бизнесвумен объясняла принципы выбора стран для отдыха. Она заявляла, что предпочитает направления, где не нужно скрывать российское происхождение.

По словам Брухуновой, она сознательно отказалась от поездок в Европу. Супруга Петросяна больше не направляет деньги в "агрессивные" европейские страны.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
