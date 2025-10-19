Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Зимняя Россия зовёт: где провести зимние каникулы на склоне и в тепле

1:06
Горнолыжные курорты становятся одним из самых востребованных направлений зимнего отдыха в России — особенно на длинные новогодние праздники. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев. По его словам, инфраструктура активно развивается — от Южно-Сахалинска до Мурманской области. Сегодня туристов ждут современные трассы, тюбинг, качественные отели и рестораны.

Эксперт отметил, что россияне всё чаще выбирают не только горы, но и крупные города с насыщенной культурной программой — Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Урал. Такие направления удобны для семейных поездок и коротких путешествий.

В качестве альтернативы Алексеев предложил Тюменскую область — регион с развитыми геотермальными СПА-курортами. Он напомнил, что при планировании отдыха важно учитывать личные интересы и бюджет, ведь именно доступность остаётся главным фактором выбора зимней локации.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
