Врач рассказала, как гормональные сбои рисуют лицо: когда отёки и покраснение — не косметика, а болезнь

Правда ТВ

Сбой в работе гормонов часто отражается на внешности — об этом рассказала эндокринолог и дерматолог Ирина Скорогудаева. По её словам, при избытке кортизола, известном как синдром Кушинга, лицо становится круглым и красноватым, появляется "загривок", а руки и ноги остаются тонкими.

Нарушения щитовидной железы тоже заметны по лицу. При гипотиреозе кожа становится сухой, волосы ломкими, а вокруг глаз появляется отёчность. Мимика пропадает, и выражение лица словно замирает — из-за этого раньше таких пациенток называли "послушными жёнами".

Врач подчёркивает: любые резкие изменения внешности или веса — повод обратиться к специалисту. Даже внезапное похудение может сигнализировать о гормональных сбоях. И главное — не ставить диагноз самостоятельно. Эндокринная система слишком тонка, чтобы экспериментировать с лечением без врача: неправильные действия могут только усугубить проблему.