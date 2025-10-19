Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Врач рассказала, как гормональные сбои рисуют лицо: когда отёки и покраснение — не косметика, а болезнь

Сбой в работе гормонов часто отражается на внешности — об этом рассказала эндокринолог и дерматолог Ирина Скорогудаева. По её словам, при избытке кортизола, известном как синдром Кушинга, лицо становится круглым и красноватым, появляется "загривок", а руки и ноги остаются тонкими.

Нарушения щитовидной железы тоже заметны по лицу. При гипотиреозе кожа становится сухой, волосы ломкими, а вокруг глаз появляется отёчность. Мимика пропадает, и выражение лица словно замирает — из-за этого раньше таких пациенток называли "послушными жёнами".

Врач подчёркивает: любые резкие изменения внешности или веса — повод обратиться к специалисту. Даже внезапное похудение может сигнализировать о гормональных сбоях. И главное — не ставить диагноз самостоятельно. Эндокринная система слишком тонка, чтобы экспериментировать с лечением без врача: неправильные действия могут только усугубить проблему.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
