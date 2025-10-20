Ветеранам труда — доплата к пенсии: россиянам со стажем пообещали прибавку 10 тысяч рублей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В России могут ввести новый статус — "Ветеран трудовой деятельности". Его предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий: звание хотят давать тем, кто проработал более 30 лет, а к пенсии добавить ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей.

Помощник депутата Госдумы и экономист Илья Мосягин назвал инициативу справедливой и подчеркнул, что её цель — не только финансовая поддержка пенсионеров, но и восстановление престижа добросовестного труда. Сейчас, по его словам, в законах нет единого механизма поощрения за долгий стаж, и это создаёт неравенство между регионами. Новый статус должен исправить этот перекос.

Эксперт отметил, что президент Владимир Путин отнёсся к предложению с пониманием, а значит, у проекта хорошие шансы на принятие. Реализация может занять от нескольких кварталов до года и потребует точных расчётов. Мосягин уверен: мера поможет повысить доходы пожилых россиян и укрепит уважение к труду — ценность, на которой строится солидарное общество.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
