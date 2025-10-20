Взяли ипотеку — а квартиры нет: юрист объяснил, почему банк не несет ответственности

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Банк не несёт ответственности за жильё, купленное в ипотеку, даже если с ним возникают проблемы. Об этом "Постньюс" рассказал член Ассоциации юристов России Олег Давыдов. Поводом стало дело семьи из Казани: они оформили ипотеку, но не смогли въехать в квартиру — прежняя хозяйка отдала деньги мошенникам, и теперь жильё фактически им недоступно.

Юрист пояснил: если собственник передал права на недвижимость, оснований оставаться у него больше нет, но решить вопрос можно только через суд. Полиция в таких случаях не поможет, поскольку речь идёт о гражданско-правовом споре.

По словам Давыдова, банки проверяют только документы и платёжеспособность клиента, но не контролируют, как именно используются средства. Поэтому вся ответственность при покупке жилья лежит на покупателе — именно ему придётся защищать свои права, если что-то пойдёт не так.