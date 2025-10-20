Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

После 35 тело играет по новым правилам: почему старые диеты больше не работают

После 35 лет многие замечают: привычные диеты перестают работать, вес стоит на месте или возвращается. Это происходит из-за естественного замедления обмена веществ — примерно на 1-2% каждые десять лет. Организм тратит меньше энергии, и старые схемы питания уже не дают эффекта. К тому же с возрастом сокращается мышечная масса, а значит, снижается и расход калорий даже в покое.

Добавляют проблем гормональные изменения — особенно у женщин перед менопаузой. В этот период жир чаще откладывается в области живота, а клетки хуже реагируют на инсулин, что ускоряет накопление лишнего.

Диетологи подчёркивают: строгие низкокалорийные диеты только усугубляют ситуацию, лишая тело мышц. Лучший выход — больше белка, полезные жиры, сложные углеводы и регулярные силовые тренировки. Они поддерживают метаболизм, улучшают самочувствие и помогают сохранять форму, если добавить к этому качественный сон и меньше стресса.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
