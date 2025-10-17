Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сравнения с Селеной Гомес: почему Хейли Бибер называет их раздражающими

1:08
Модель Хейли Бибер раскритиковала постоянные сравнения с певицей Селеной Гомес

В интервью The Wall Street Journal 28-летняя звезда призналась, что подобные параллели её раздражают. Речь идёт о сравнении её бренда Rhode с компанией Rare Beauty 33-летней Гомес.

"Неприятно, когда тебя противопоставляют другим людям. Я ведь этого не просила", — заявила Бибер.

Она подчеркнула, что не чувствует соперничества с теми, кто её не вдохновляет.

Напомним, что слухи о конфликте между женой и бывшей девушкой Джастина Бибера циркулируют годами. Обе знаменитости неоднократно опровергали информацию о вражде.

При этом инциденты, подогревающие спекуляции, продолжаются. Гомес избегала встречи с Бибер на вечеринке, а Хейли лайкала критику в адрес нынешнего супруга Селены.

Недавно обе бизнес-леди отписались друг от друга в социальных сетях. Это произошло несмотря на публичные заявления о взаимном уважении. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
