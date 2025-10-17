Сравнения с Селеной Гомес: почему Хейли Бибер называет их раздражающими

Модель Хейли Бибер раскритиковала постоянные сравнения с певицей Селеной Гомес.
В интервью The Wall Street Journal 28-летняя звезда призналась, что подобные параллели её раздражают. Речь идёт о сравнении её бренда Rhode с компанией Rare Beauty 33-летней Гомес.
"Неприятно, когда тебя противопоставляют другим людям. Я ведь этого не просила", — заявила Бибер.
Она подчеркнула, что не чувствует соперничества с теми, кто её не вдохновляет.
Напомним, что слухи о конфликте между женой и бывшей девушкой Джастина Бибера циркулируют годами. Обе знаменитости неоднократно опровергали информацию о вражде.
При этом инциденты, подогревающие спекуляции, продолжаются. Гомес избегала встречи с Бибер на вечеринке, а Хейли лайкала критику в адрес нынешнего супруга Селены.
Недавно обе бизнес-леди отписались друг от друга в социальных сетях. Это произошло несмотря на публичные заявления о взаимном уважении.