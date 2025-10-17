Отъезд Монеточки* и её взгляд на песни Шамана: почему певица говорит о пустоте и двух типах россиян

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) прокомментировала творчество исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман.
Артистка интервью YouTube-проекту Drama Queens призналась в отсутствии эмоций от музыки коллеги.
"Я ничего не чувствую. Пустота", — заявила Гырдымова.
Она также высказала оценку современной российской культурной среды. По словам певицы, в 2022 году культура "практически единодушно показала своё антивоенное лицо".
Гырдымова разделила оставшихся в стране деятелей на две категории. Она упомянула "заложников ситуации" с семейными обстоятельствами и "неярких представителей".
Певица назвала свой отъезд привилегией, которую не требует от других.
"Было бы странно требовать его от всех. Не все люди рождены героями", — подытожила артистка.
* Елизавета Гырдымова признана в России иностранным агентом по решению Минюста