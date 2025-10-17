Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Отъезд Монеточки* и её взгляд на песни Шамана: почему певица говорит о пустоте и двух типах россиян

Правда ТВ

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) прокомментировала творчество исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман.

Артистка интервью YouTube-проекту Drama Queens призналась в отсутствии эмоций от музыки коллеги.

"Я ничего не чувствую. Пустота", — заявила Гырдымова.

Она также высказала оценку современной российской культурной среды. По словам певицы, в 2022 году культура "практически единодушно показала своё антивоенное лицо".

Гырдымова разделила оставшихся в стране деятелей на две категории. Она упомянула "заложников ситуации" с семейными обстоятельствами и "неярких представителей".

Певица назвала свой отъезд привилегией, которую не требует от других.

"Было бы странно требовать его от всех. Не все люди рождены героями", — подытожила артистка.

* Елизавета Гырдымова признана в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.