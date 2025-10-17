После поздних родов: какой главный совет дала женщинам Сати Казанова в 43 года

Певица Сати Казанова выступила с необычным обращением к женщинам в соцсетях. Она призвала отказаться от привычки постоянно втягивать живот.

Артистка объяснила, что сама с детства получила психологическую травму из-за этой темы.

"Сколько раз я это слышала в детстве, в юности, потом на репетициях", — поделилась Казанова.

Певица связала слово "живот" с понятием жизни. По её мнению, постоянное напряжение в этой области мешает естественному комфорту.

"Мой вам совет — прекращайте по любому поводу втягивать живот! Расслабьтесь. Улыбнитесь. Глубоко вдохните и выдохните", — рекомендовала исполнительница.

Год назад 42-летняя Казанова впервые стала матерью, родив дочь. Артистка до сих пор не раскрыла имя ребёнка. Известно, что она выбрала для девочки редкое имя на санскрите.