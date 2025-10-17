Поплавская о Пугачёвой и Дудаеве: кто помешал признать певицу иноагентом после скандальных слов

Актриса Яна Поплавская подвергла критике подход к признанию иноагентами в России. Она обратила внимание на отсутствие соответствующего статуса у певицы Аллы Пугачёвой.

По словам Поплавской, это сохраняется даже после недавних публичных высказываний артистки.

"Даже после её интервью и рассказа об "уважаемом и прекрасном человеке" террористе [Джохаре] Дудаеве певицу не сделали иноагентом", — заявила актриса.

Она охарактеризовала ситуацию с избирательным подходом.

"В отношении некоторых персоналий, в их числе А. Б., наша Фемида слепа, глуха и бессовестна", — констатировала Поплавская в разговоре с порталом "Страсти".

Отдельно актриса упомянула о финансовых аспектах. Её возмутил размер пенсии Пугачёвой около 67 тысяч рублей на фоне меньших выплат обычным пенсионерам.

Ранее сообщалось о возможной уголовной ответственности для Пугачёвой. Основанием могут послужить её положительные высказывания о первом президенте ЧРИ* в недавнем интервью.

* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации