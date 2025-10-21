Это неприемлемо! Почему Юрий Дудь* повысил голос на Ивана Дорна в ходе интервью

Певец Иван Дорн изменил свои домашние привычки после разговора с супругой. Об этом артист сообщил в интервью Юрию Дудю*.

Причиной изменений стала практика хождения по дому без одежды. Супруга музыканта выразила недовольство этим в присутствии подрастающей дочери.

"Сейчас уже жена строже на это реагирует. Говорит: "Давай хотя бы в трусах"", — пояснил Дорн.

При этом с сыном артист сохраняет прежнюю свободу. Он отметил, что они иногда вдвоём ходят по утрам голыми, когда уверены, что другие не видят.

Дорн защитил свою позицию, объяснив это стремлением к свободе. Он пояснил, что ему это нравится, так как он чувствует себя свободным.

Реакция журналиста оказалась категоричной. Юрий Дудь выразил резкое несогласие с практикой музыканта.

"Для меня это неприемлемо! В моём мире это неприемлемо!" — заявил он в ходе беседы.

* Юрий Дудь признан в России иностранным агентом по решению Минюста