Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Доходы Макаревича* в России: почему миллионы поступают артисту после его отъезда

Правда ТВ

Музыкант Андрей Макаревич* продолжает получать доходы из России. 

Сумма поступлений от банковских вкладов артиста составила около пяти миллионов рублей. Точный размер заработка оценивается в 4 854 402 рубля с момента его отъезда из страны.

По информации Telegram-канала Shot, параллельно музыкант сохраняет получение российской пенсии. Её ежемесячный размер составляет 90 тысяч рублей.

Значительную часть выплат формируют государственные доплаты.

"Сюда входят надбавки за звание народного артиста — 41 955 рублей — и за орден "За заслуги перед Отечеством" — 29 119 рублей", — уточняется в сообщении.

В то же время информация о зарубежных заработках артиста менее прозрачна. По имеющимся сведениям, его сольные концерты за пределами России не пользуются высоким спросом.

Ранее распространилась информация о низких продажах билетов на его выступление в Грузии. На мероприятие за неделю до его начала была раскуплена лишь первая, наименее дорогая ценовая категория.

* Андрей Макаревич признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
США решили выловить теневой флот России: сенаторы придумали способ вычисления судов
США решили выловить теневой флот России: сенаторы придумали способ вычисления судов
Новая волна телефонного мошенничества: преступники наживаются на газовых договорах
Новая волна телефонного мошенничества: преступники наживаются на газовых договорах
Германия готовится изъять 720 миллионов евро российских активов: суд Франкфурта открыл специальное дело
Германия готовится изъять 720 миллионов евро российских активов: суд Франкфурта открыл специальное дело
Тайная ось Вашингтон–Киев: разведки США и Украины начали действовать как единая сеть
Тайная ось Вашингтон–Киев: разведки США и Украины начали действовать как единая сеть
Разговор Путина и Трампа поставил под вопрос планы Киева: что изменилось за два часа
Разговор Путина и Трампа поставил под вопрос планы Киева: что изменилось за два часа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.