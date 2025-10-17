Доходы Макаревича* в России: почему миллионы поступают артисту после его отъезда

Музыкант Андрей Макаревич* продолжает получать доходы из России.

Сумма поступлений от банковских вкладов артиста составила около пяти миллионов рублей. Точный размер заработка оценивается в 4 854 402 рубля с момента его отъезда из страны.

По информации Telegram-канала Shot, параллельно музыкант сохраняет получение российской пенсии. Её ежемесячный размер составляет 90 тысяч рублей.

Значительную часть выплат формируют государственные доплаты.

"Сюда входят надбавки за звание народного артиста — 41 955 рублей — и за орден "За заслуги перед Отечеством" — 29 119 рублей", — уточняется в сообщении.

В то же время информация о зарубежных заработках артиста менее прозрачна. По имеющимся сведениям, его сольные концерты за пределами России не пользуются высоким спросом.

Ранее распространилась информация о низких продажах билетов на его выступление в Грузии. На мероприятие за неделю до его начала была раскуплена лишь первая, наименее дорогая ценовая категория.

* Андрей Макаревич признан в России иностранным агентом по решению Минюста