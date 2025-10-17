Пенсия Аллы Пугачёвой под защитой: почему закон бессилен против её выплат

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Алла Пугачёва сохранит право на российскую пенсию по старости.

Юрист Елена Браун пояснила, что лишение трудовой пенсии невозможно для граждан России, получивших паспорт по праву рождения. Этот статус является неотъемлемым и защищён законом.

При этом законодательство предусматривает иные меры ответственности. Они могут затронуть государственные награды и финансовые надбавки к основным выплатам.

"В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачёву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статей УК РФ мало представляется возможным", — отметила Браун.

В разговоре с РИА Новостями юрист добавила, что при возбуждении уголовного дела и вынесении обвинительного приговора артистка может лишиться почётных званий и связанных с ними доплат.

Сама пенсия по старости при этом остаётся неприкосновенной.