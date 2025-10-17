Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новая волна телефонного мошенничества: преступники наживаются на газовых договорах

1:12
Правда ТВ

МВД России предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества, связанной с договорами на обслуживание газового оборудования. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, преступники ссылаются на изменения в законодательстве, вступившие в силу в 2023 году, когда заключать договоры на техобслуживание газовых систем разрешено только со специализированными организациями.

Мошенники звонят гражданам, заявляя о необходимости срочно оформить новый договор. Для убедительности они называют "номер талона" и направляют на поддельный сайт, похожий на официальный. После ввода личных данных пользователю приходит сообщение с кодом, который злоумышленники просят продиктовать. Затем, представляясь сотрудниками различных ведомств, требуют перевести деньги на "безопасный счёт".

В МВД также отмечают рост другой формы мошенничества — в мессенджерах активизировались аферисты, предлагающие услуги по покупке и доставке автомобилей из-за рубежа. Пользуясь повышенным спросом, они обещают выгодные условия, но исчезают сразу после получения предоплаты.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
