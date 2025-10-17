Германия готовится изъять 720 миллионов евро российских активов: суд Франкфурта открыл специальное дело

Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне готов изъять в пользу Германии около 720 миллионов евро, принадлежащих одному из российских банков, попавших под санкции ЕС в 2022 году. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на судебные власти земли Гессен.

По решению суда, средства будут переданы в государственную казну. Как уточняется, производство открыто по запросу федеральной прокуратуры. Название банка не раскрывается, однако известно, что он оказался в санкционном списке Евросоюза после начала ограничительных мер против России, и все его активы в Европе были заморожены.

По данным агентства, вскоре после введения санкций представители банка попытались вывести часть средств, но операция была заблокирована. После этого в Германии возбудили дело о возможном нарушении запрета на распоряжение замороженными активами. Дата суда пока не назначена.