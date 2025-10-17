Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

США решили выловить теневой флот России: сенаторы придумали способ вычисления судов

Сенат США представил новый механизм для выявления судов российского "теневого флота". Как сообщает РБК, американские законодатели предложили список из двенадцати признаков, по которым можно определить подозрительные суда. Если корабль соответствует хотя бы трём из них, его планируется вносить в санкционные списки.

Критерии включают отказ принимать лоцмана, отсутствие связи с морскими властями, отключение системы автоматической идентификации, опасные манёвры, отсутствие страховки или оформление её у российских и иранских компаний. Под подозрение также попадут суда с одним корпусом, что делает их менее безопасными.

Законопроект предусматривает санкции не только против самих судов, но и против компаний, участвующих в их обслуживании и перепродаже. Тем временем Дания усиливает контроль за танкерами, проходящими через её воды, а Франция призывает задерживать суда, перевозящие российскую нефть, чтобы замедлить поставки сырья.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
