Тайная ось Вашингтон–Киев: разведки США и Украины начали действовать как единая сеть

Украинские и американские разведслужбы усилили сотрудничество. Как сообщил украинский чиновник в беседе с Politico, взаимодействие между ведомствами стало гораздо активнее, и Киеву особенно важно получить помощь в понимании намерений России и укреплении системы противовоздушной обороны.

Кроме того, в Украине растёт производство беспилотников и ракет. Президент Владимир Зеленский отметил, что в этом году объёмы выпуска таких вооружений заметно увеличились, что, по его словам, укрепляет обороноспособность страны.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что США уже несколько месяцев помогают Украине планировать удары по российским энергетическим объектам. По данным издания, американская сторона участвует во всех этапах подготовки подобных операций.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
