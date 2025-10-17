Разговор Путина и Трампа поставил под вопрос планы Киева: что изменилось за два часа

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал неожиданным поворотом в международной повестке. По данным журнала Newsweek, именно этот контакт заставил окружение Владимира Зеленского пересмотреть планы по визиту в Вашингтон. Подготовка к переговорам с американским президентом отошла на второй план — внимание прессы и политиков переключилось на возможный саммит Путина и Трампа.

По сведениям издания, длительный — почти двух с половиной часов — разговор стал уже восьмым с начала второго срока Трампа. Лидеры обсудили перспективы новой встречи, предположительно в Будапеште, а также затронули украинский кризис. Путин подтвердил, что Россия по-прежнему настаивает на дипломатическом решении конфликта.

Особое внимание уделили обсуждению возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский лидер отметил, что эти вооружения не изменят ситуацию на фронте, но могут серьёзно осложнить отношения между Москвой и Вашингтоном.