Звезда Бригады Павел Майков покаялся: чем сериал навредил россиянам

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актёр Павел Майков, получивший известность благодаря роли Пчелы в сериале "Бригада", заявил о вредном влиянии культового проекта на общество.

Своё мнение артист выразил в комментарии, опубликованном Telegram-каналом Super. ru.

"Никто не думал, как прогремит сериал про конченых отморозков. Для меня сериал принёс пользу — известность. А для общества, для людей — вред. Это преступление, в котором я участвовал", — признался когда-то Майков.

Он напомнил, что во время показа "Бригады" улицы городов пустели, что свидетельствовало о массовом интересе к криминальной тематике.

Критика сериала происходит на фоне обсуждения в Госдуме запрета фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям. Депутат Николай Бурляев назвал соответствующий закон началом процесса очищения российского кинематографа.

Парламентарий призвал пересмотреть отношение к классическим фильмам, включая "Бригаду" и "Брат", которые, по его мнению, пропагандируют запрещённое движение АУЕ*.

* "Арестантское уголовное единство" признано экстремистским и запрещено на территории России