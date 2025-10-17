Повторная езда пьяным теперь стоит машины: конфискация без права оправдания

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России теперь официально разрешено изымать автомобили у водителей, повторно пойманных за рулём в состоянии опьянения. Такое решение принял Третий кассационный суд общей юрисдикции, подтвердив: материальное положение нарушителя не влияет на меру наказания.

Поводом стало дело водителя, который дважды сел за руль пьяным. Второй раз закончился уголовным приговором — 240 часов обязательных работ, два года без прав и конфискация автомобиля в пользу государства. Суд подчеркнул: если машина принадлежит осуждённому и использовалась при совершении преступления, её изымут вне зависимости от дохода, семейного положения или других обстоятельств.

Более того, Верховный суд ранее разъяснил, что конфискации подлежат и автомобили, формально принадлежащие сожителю нарушителя, если докажут, что транспорт использовался им систематически. Эта мера признана обязательной и направлена на ужесточение ответственности за пьяное вождение. При этом, по данным ГИБДД, число таких нарушителей в России постепенно снижается — за прошлый год их стало почти на 30 тысяч меньше.