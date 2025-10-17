Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кофе с таблетками может закончиться кровотечением: врачи предупреждают о риске

Некоторые лекарства категорически нельзя сочетать с кофе, предупредила фармацевт Дипа Камдар. По её словам, кофеин способен изменять действие препаратов и вызывать опасные реакции организма.

Так, если пить кофе вместе с лекарствами от простуды, эффект может усилиться — появятся тревожность, головная боль, учащённое сердцебиение, бессонница и даже повышение уровня сахара в крови. С осторожностью стоит относиться и к сочетанию кофе с препаратами от астмы или синдрома дефицита внимания: в этом случае также возможно чрезмерное возбуждение нервной системы.

Особенно опасно, подчеркнула Камдар, принимать кофе с обезболивающими — такое сочетание раздражает слизистую желудка и может привести к внутреннему кровотечению. Кроме того, кофе мешает усвоению лекарств для щитовидной железы и снижает эффективность антидепрессантов и сердечно-сосудистых средств. Фармацевт советует всегда делать перерыв между чашкой кофе и приёмом любых медикаментов.

