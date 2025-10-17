Подгоревшая еда травит как выхлопы: пары содержат вещества уровня сигаретного дыма

Некоторые запахи в доме могут быть не просто неприятными, но и опасными для здоровья, предупреждает кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, привычные ароматизаторы, табачный дым или запах пригорелой пищи — это сигналы о присутствии токсичных веществ в воздухе.

Особенно вредны аэрозольные освежители. При распылении они выделяют летучие органические соединения, которые попадают в дыхательные пути и кровь. Опасность представляют и синтетические мускусы в дезодорантах — такие вещества могут годами не выводиться из организма. Не меньше вреда приносят табачный дым и гарь от еды: они содержат канцерогены, способные долго сохраняться на поверхностях.

Дорохов отметил, что даже озонаторы при чрезмерном использовании становятся источником токсинов: озон вступает в реакцию с краской, лаком и тканями, образуя вредные соединения. Вместо маскировки запахов учёный советует очищать воздух: использовать активированный уголь, фотокаталитические фильтры и, самое главное, регулярно проветривать помещение.