Банковский спам можно остановить: как программы блокируют звонки ещё до сигнала

Правда ТВ

Навязчивые звонки из банков можно остановить несколькими способами, рассказал финансовый аналитик Николай Моженков. Самое простое решение — установить на телефон антиспам-программу. Такие сервисы уже встроены у многих операторов: они автоматически определяют номера, совершающие массовые обзвоны, и блокируют их ещё до того, как звонок появится на экране.

Другой вариант — обратиться напрямую в банк и попросить внести пометку "не беспокоить по телефону". Тогда общение можно перевести в чат или на электронную почту. Правда, признаёт эксперт, даже такие просьбы банки нередко нарушают, что уже подпадает под закон о запрете спам-звонков.

Если звонки продолжаются, Моженков советует фиксировать их и обращаться в суд или в Роскомнадзор. По его словам, клиент имеет полное право требовать компенсацию за моральный вред и нарушение покоя. Главное — понимать, кто именно звонит: сам банк или сторонние посредники, использующие личные данные незаконно.