Дневной сон оживляет организм — но превращаться в привычку ему нельзя: вот почему

Короткий дневной сон может принести пользу, если соблюдать правильный режим, рассказал сомнолог Павел Кудинов. По его словам, такой отдых помогает восполнить недосып, но превращать его в постоянную привычку не стоит — особенно тем, кто сталкивается с трудностями при засыпании ночью. Долгий сон днём снижает естественную сонливость вечером и мешает полноценному отдыху.
Оптимальная продолжительность дневного сна — около 20-30 минут. Этого достаточно, чтобы восстановить силы и почувствовать бодрость. Если же требуется полноценный отдых, его лучше планировать кратно полутора часам, чтобы не сбивать естественные циклы сна, уточнил специалист.
Кудинов подчеркнул важность стабильного времени подъёма — именно оно помогает настроить биологические часы и формирует здоровый ритм сна. А врач-невролог Екатерина Демьяновская добавила: короткий дневной сон действительно перезагружает мозг, снижает стресс, улучшает память и концентрацию.