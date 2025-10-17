Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дневной сон оживляет организм — но превращаться в привычку ему нельзя: вот почему

1:06
Правда ТВ

Короткий дневной сон может принести пользу, если соблюдать правильный режим, рассказал сомнолог Павел Кудинов. По его словам, такой отдых помогает восполнить недосып, но превращать его в постоянную привычку не стоит — особенно тем, кто сталкивается с трудностями при засыпании ночью. Долгий сон днём снижает естественную сонливость вечером и мешает полноценному отдыху.

Оптимальная продолжительность дневного сна — около 20-30 минут. Этого достаточно, чтобы восстановить силы и почувствовать бодрость. Если же требуется полноценный отдых, его лучше планировать кратно полутора часам, чтобы не сбивать естественные циклы сна, уточнил специалист.

Кудинов подчеркнул важность стабильного времени подъёма — именно оно помогает настроить биологические часы и формирует здоровый ритм сна. А врач-невролог Екатерина Демьяновская добавила: короткий дневной сон действительно перезагружает мозг, снижает стресс, улучшает память и концентрацию.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.