Дневной сон оживляет организм — но превращаться в привычку ему нельзя: вот почему

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Короткий дневной сон может принести пользу, если соблюдать правильный режим, рассказал сомнолог Павел Кудинов. По его словам, такой отдых помогает восполнить недосып, но превращать его в постоянную привычку не стоит — особенно тем, кто сталкивается с трудностями при засыпании ночью. Долгий сон днём снижает естественную сонливость вечером и мешает полноценному отдыху.

Оптимальная продолжительность дневного сна — около 20-30 минут. Этого достаточно, чтобы восстановить силы и почувствовать бодрость. Если же требуется полноценный отдых, его лучше планировать кратно полутора часам, чтобы не сбивать естественные циклы сна, уточнил специалист.

Кудинов подчеркнул важность стабильного времени подъёма — именно оно помогает настроить биологические часы и формирует здоровый ритм сна. А врач-невролог Екатерина Демьяновская добавила: короткий дневной сон действительно перезагружает мозг, снижает стресс, улучшает память и концентрацию.