Наставник для сердца: почему Полина Диброва доверила бывшему мужу выбор подруг для сына

Модель Полина Диброва, недавно расставшаяся с Дмитрием Дибровым после 16 лет брака, с лёгкой иронией прокомментировала личную жизнь их старшего 15-летнего сына Александра.

По словам знаменитости, подросток активно интересуется противоположным полом и имеет много подруг.

"У сына очень много подруг. Он общительный мальчик. Но лучше всего отбор подруг получится у папы", — отметила Диброва, намекая на богатый опыт бывшего супруга в вопросах сердечных дел.

Она подчеркнула, что сознательно устраняется от этого процесса, доверяя экс-мужу эту деликатную миссию.

При этом модель сохраняет нейтралитет в вопросах личной жизни подростка, сосредоточившись на воспитании младших сыновей. Фёдор увлекается программированием, а Илья посвящает время спорту, пока их старший брат осваивает азы романтических отношений под негласным руководством отца.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
