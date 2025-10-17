Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Срок владения решает всё: как избежать НДФЛ при продаже

Правда ТВ

При продаже автомобиля налог на доходы физических лиц платить не нужно, если машина находилась в собственности более трёх лет. Об этом напомнил юрист Илья Русяев. По его словам, такое освобождение предусмотрено законом, и в этом случае подавать декларацию не требуется.

Если же авто было во владении меньше трёх лет, владелец обязан задекларировать доход. Сделать это нужно по форме 3-НДФЛ — до 30 апреля года, следующего за продажей, а сам налог уплатить до 15 июля.

Русяев отметил, что налоговую базу можно уменьшить: либо на подтверждённые расходы при покупке машины, либо на имущественный вычет в 250 тысяч рублей. Эти правила, напомнил юрист, регулярно подтверждаются в разъяснениях Федеральной налоговой службы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
