Груз пришёл помятым? Доказывать ничего не нужно — перевозчик отвечает по договору

Если при доставке товар оказался повреждён, действовать нужно строго по договору, напоминает доктор юридических наук Наталья Семилютина. Именно в нём прописан порядок приёма, перевозки и сдачи груза — на эти пункты стоит ссылаться при разбирательстве.

Эксперт объясняет: если груз испорчен, следует сразу направить претензию перевозчику. Доказывать ничего не нужно — достаточно указать, что товар был повреждён. Уже транспортная компания обязана подтвердить свою невиновность, представив доказательства того, что пломбы не вскрывались и груз передавался в сохранности.

Семилютина отмечает, что спор можно урегулировать мирно, объяснив перевозчику возможные потери и намерение обратиться в суд. При этом в иске можно требовать не только возмещения стоимости повреждённого товара, но и компенсацию упущенной выгоды, например за простой техники. Грамотно составленная претензия, подчёркивает юрист, часто помогает решить конфликт без суда.