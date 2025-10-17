Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сигнал вместо слов может стоить водителю денег: обычный клаксон превращается в штраф

0:57
Правда ТВ

Юрист Михаил Салкин напомнил: за неправильное использование звукового сигнала водитель может получить штраф в размере пятисот рублей. По его словам, даже привычный жест — посигналить у подъезда, если путь преграждает другая машина, — уже считается нарушением.

Салкин пояснил, что по пункту 19.9 Правил дорожного движения сигнал разрешено подавать только для предотвращения аварии, а за пределами населённых пунктов — ещё и для предупреждения об обгоне. Во всех других случаях использование клаксона запрещено.

Юрист отметил, что ответственность за это предусмотрена статьёй 12.20 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителю грозит штраф в пятьсот рублей. Поэтому, прежде чем нажать на клаксон, стоит подумать — не обернётся ли привычный сигнал неприятным наказанием.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Скандал с долгами Эвелины Блёданс: что скрывается за иском Мосводоканала к актрисе
Скандал с долгами Эвелины Блёданс: что скрывается за иском Мосводоканала к актрисе
Секрет исчезнувших фото: почему Дина Саева спешно избавилась от снимков с возлюбленным
Секрет исчезнувших фото: почему Дина Саева спешно избавилась от снимков с возлюбленным
Наставник для сердца: почему Полина Диброва доверила бывшему мужу выбор подруг для сына
Наставник для сердца: почему Полина Диброва доверила бывшему мужу выбор подруг для сына
Светская дуэль: как невеста Лепса перетянула внимание с возлюбленной Тимати на общей вечеринке
Светская дуэль: как невеста Лепса перетянула внимание с возлюбленной Тимати на общей вечеринке
Звезда Бригады Павел Майков покаялся: чем сериал навредил россиянам
Звезда Бригады Павел Майков покаялся: чем сериал навредил россиянам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.