Сигнал вместо слов может стоить водителю денег: обычный клаксон превращается в штраф

Юрист Михаил Салкин напомнил: за неправильное использование звукового сигнала водитель может получить штраф в размере пятисот рублей. По его словам, даже привычный жест — посигналить у подъезда, если путь преграждает другая машина, — уже считается нарушением.

Салкин пояснил, что по пункту 19.9 Правил дорожного движения сигнал разрешено подавать только для предотвращения аварии, а за пределами населённых пунктов — ещё и для предупреждения об обгоне. Во всех других случаях использование клаксона запрещено.

Юрист отметил, что ответственность за это предусмотрена статьёй 12.20 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителю грозит штраф в пятьсот рублей. Поэтому, прежде чем нажать на клаксон, стоит подумать — не обернётся ли привычный сигнал неприятным наказанием.