Секрет исчезнувших фото: почему Дина Саева спешно избавилась от снимков с возлюбленным

Блогерша Дина Саева удалила из социальных сетей фотографии с предпринимателем Никитой Ефремовым* после возбуждения против него уголовного дела.

Как пояснила Саева в своём TikTok-аккаунте, такое решение связано с законодательными ограничениями на распространение изображений лиц, признанных экстремистами.

По информации Следственного комитета, Ефремову инкриминируют финансирование экстремистской деятельности.

Согласно данным следствия, в 2021–2022 годах он переводил средства организации, запрещённой на территории России. Речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией** с общей суммой переводов шесть тысяч рублей.

9 сентября предприниматель был официально внесён в реестр террористов и экстремистов. На прошлой неделе Ефремов частично признал вину в ходе следственных действий, однако отказался предоставить доступ к своим электронным устройствам и паролям от них.

* Блогер Никита Ефремов внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** "Фонд борьбы с коррупцией" признан в России экстремистской организацией и ликвидирован

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
