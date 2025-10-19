Завтрак до девяти утра работает как лекарство: пищеварение включается в шесть

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Завтракать лучше всего с шести до девяти утра — именно в это время пищеварительная система работает наиболее активно. Об этом напомнила врач-диетолог Анна Белоусова. По её словам, ферменты начинают вырабатываться уже с шести утра, а пик их активности приходится на ранние часы, когда организм способен максимально эффективно усваивать питательные вещества.

Тем, кто рано встаёт и ведёт подвижный образ жизни, Белоусова советует делать завтрак плотным: каши или макароны дадут энергию и чувство сытости надолго. А тем, кто просыпается позже и не чувствует голода, стоит разделить утренний приём пищи на два — лёгкий первый завтрак и более сытный второй через пару часов.

Диетолог также предостерегает от мюсли и сухих хлопьев: они плохо усваиваются, теряют полезные вещества и могут содержать вредные добавки. Гораздо полезнее, отмечает специалист, сварить обычную кашу — она сохраняет витамины, питает организм и остаётся свежей даже после хранения в холодильнике.