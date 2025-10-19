Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ливень превращает дорогу в ловушку: одна ошибка за рулём ведёт к ДТП

1:11
Правда ТВ

Во время сильного дождя водителям важно помнить о простых, но жизненно необходимых правилах безопасности, напоминает автоэксперт Максим Ракитин. Он подчёркивает: в непогоду нужно снижать скорость и увеличивать дистанцию между машинами. Это даёт больше времени на реакцию и помогает избежать заноса или столкновения.

Особое внимание стоит уделить стеклоочистителям. Если резинки дворников изношены и оставляют разводы, видимость резко ухудшается. Эксперт советует менять их заранее, чтобы не бороться с плохим обзором прямо на трассе. Также важно следить за системой кондиционирования — исправный фильтр и охлаждающая жидкость предотвращают запотевание стёкол и сохраняют обзор.

Перед глубокими лужами, предупреждает Ракитин, нужно обязательно снижать скорость. Попадание воды в двигатель может вызвать гидроудар и мгновенную поломку. Лучше оценить глубину заранее: если вода выше ступиц колёс, безопаснее объехать. Правильная скорость, техническая исправность и внимательность — главные союзники водителя в дождь.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.