Ливень превращает дорогу в ловушку: одна ошибка за рулём ведёт к ДТП

Правда ТВ

Во время сильного дождя водителям важно помнить о простых, но жизненно необходимых правилах безопасности, напоминает автоэксперт Максим Ракитин. Он подчёркивает: в непогоду нужно снижать скорость и увеличивать дистанцию между машинами. Это даёт больше времени на реакцию и помогает избежать заноса или столкновения.

Особое внимание стоит уделить стеклоочистителям. Если резинки дворников изношены и оставляют разводы, видимость резко ухудшается. Эксперт советует менять их заранее, чтобы не бороться с плохим обзором прямо на трассе. Также важно следить за системой кондиционирования — исправный фильтр и охлаждающая жидкость предотвращают запотевание стёкол и сохраняют обзор.

Перед глубокими лужами, предупреждает Ракитин, нужно обязательно снижать скорость. Попадание воды в двигатель может вызвать гидроудар и мгновенную поломку. Лучше оценить глубину заранее: если вода выше ступиц колёс, безопаснее объехать. Правильная скорость, техническая исправность и внимательность — главные союзники водителя в дождь.