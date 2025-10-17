Скандал с долгами Эвелины Блёданс: что скрывается за иском Мосводоканала к актрисе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Актриса Эвелина Блёданс прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о поданном на неё судебном иске из-за задолженности по коммунальным платежам.

Иск был направлен Мосводоканалом в отношении содержания жилья в элитном жилом комплексе.

В своём официальном заявлении Блёданс пояснила, что всегда своевременно оплачивает все счета от управляющей компании.

"Ситуация возникла из-за отдельной квитанции за холодную воду, о существовании которой я не знала", — объяснила актриса.

Она подчеркнула, что сразу же погасила задолженность после получения уведомления.

При этом Блёданс выразила недоумение формулировками в прессе, где её назвали "злостным должником".

"Шутки-шутками, но это очень неприятно для человека, который исключительно ответственно относится к деньгам", — отметила она.

Актриса добавила, что подобные публикации вызывают недовольство, поскольку создают искажённое представление о её отношении к финансовым обязательствам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
