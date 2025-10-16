Раскрыта главная причина: почему Сергей Лазарев решил покинуть Ну-ка, все вместе!

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певец Сергей Лазарев принял решение покинуть шоу "Ну-ка, все вместе!" после шести лет работы в проекте. Артист объяснил свой уход эмоциональным истощением от постоянных споров с коллегами.

"Я слишком эмпатичен и принимаю неудачи конкурсантов близко к сердцу", — пояснил Лазарев в интервью "Теленеделе".

Он отметил, что регулярно вступал в конфликты с другими экспертами, защищая участников проекта.

Перед началом нового сезона артист пересмотрел своё решение. Лазарев осознал ценность сложившейся команды и прислушался к просьбам поклонников.

Так, в одном из выпусков Лазарев эмоционально защищал участницу Арпи Абкарян, спустившись к кнопке вместо коллеги. Возмущённый эксперт Лев Рудин покинул съёмки, после чего его место занял Николай Басков. В итоге артистка получила максимальные 100 баллов.