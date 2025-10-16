Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Валерия в шаге от Грэмми: как песня на русском языке прорвалась в лонг-лист премии

1:24
Правда ТВ

Певица Валерия может стать первой российской артисткой, чья песня на русском языке будет номинирована на премию "Грэмми". Её трек "Исцелю" прошёл отборочный этап и включён в лонг-лист престижной музыкальной награды.

Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях, выразив благодарность всей команде, работавшей над проектом. Особую признательность певица выразила своему сыну Артемию, исполнительному продюсеру проекта, и саунд-продюсеру Andy Platon.

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии для "СтарХит" отметил значимость этого события в условиях текущей политической обстановки.

"Вы знаете, какая сегодня существует проблема в отношении всего русского. И то, что допустили — это большое счастье", — заявил Пригожин.

Он также добавил, что команда готова к возможной негативной реакции.

"Завистливые люди начнут писать анонимные письма, придумывать какие-то истории. Мы к этому тоже готовы", — подчеркнул продюсер.

При этом уточняется, что информация о номинации является преждевременной — трек пока только в лонг-листе. Окончательный список номинантов будет объявлен 7 ноября, а церемония вручения наград состоится 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
