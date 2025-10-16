Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Почему Ким Кардашьян ушла от Канье Уэста: звезда реалити раскрыла главную причину развода

1:03
Правда ТВ

Ким Кардашьян раскрыла обстоятельства развода с Канье Уэстом спустя три года после расторжения брака. Она охарактеризовала их союз как токсичный.

По словам Кардашьян, рэпер не обеспечивал необходимого уровня финансовой и эмоциональной безопасности. Ситуацию усугубляли непредсказуемые поступки супруга.

"Никогда не знаешь, что случится завтра, и это действительно очень тревожно", — цитирует звезду реалити PageSix.

Она привела примеры, когда Уэст раздавал друзьям их семейные автомобили. Подобные ситуации происходили неоднократно и создавали атмосферу нестабильности.

Кардашьян также упомянула свой первый брак с продюсером Дэймоном Томасом. Она призналась, что вышла замуж в 19 лет под влиянием запрещённых веществ.

Решение о разводе с Уэстом стало итогом длительного периода, когда Кардашьян осознала невозможность дальнейшего сохранения таких отношений.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.