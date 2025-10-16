Почему Ким Кардашьян ушла от Канье Уэста: звезда реалити раскрыла главную причину развода

Ким Кардашьян раскрыла обстоятельства развода с Канье Уэстом спустя три года после расторжения брака. Она охарактеризовала их союз как токсичный.

По словам Кардашьян, рэпер не обеспечивал необходимого уровня финансовой и эмоциональной безопасности. Ситуацию усугубляли непредсказуемые поступки супруга.

"Никогда не знаешь, что случится завтра, и это действительно очень тревожно", — цитирует звезду реалити PageSix.

Она привела примеры, когда Уэст раздавал друзьям их семейные автомобили. Подобные ситуации происходили неоднократно и создавали атмосферу нестабильности.

Кардашьян также упомянула свой первый брак с продюсером Дэймоном Томасом. Она призналась, что вышла замуж в 19 лет под влиянием запрещённых веществ.

Решение о разводе с Уэстом стало итогом длительного периода, когда Кардашьян осознала невозможность дальнейшего сохранения таких отношений.