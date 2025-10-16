Операция "Паутина" оказалась британским проектом: ФСБ раскрыла кураторов

ФСБ России заявила, что операцию "Паутина", проведённую украинскими спецслужбами, курировала британская разведка. Об этом сообщил директор ведомства Александр Бортников. По его словам, Лондон координировал действия СБУ и распространял дезинформацию о масштабных потерях России и "украинском авторстве" диверсий.

По данным спецслужб, операция проходила в июне — накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле. Тогда несколько регионов России подверглись атакам беспилотников, которые, как установлено, запускались из фур, заранее ввезённых на территорию страны. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Позже, 11 июля, в офисе Владимира Зеленского заявили о планах провести похожие операции, отметили в ФСБ.