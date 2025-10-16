Tomahawk на вес золота: Пентагон делит ракеты между собой и Украиной

В Пентагоне обсуждают, сколько крылатых ракет Tomahawk можно продать союзникам по НАТО для последующей передачи Украине. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, споры связаны с тем, что США расходуют эти ракеты быстрее, чем успевают восполнять запасы.

Бывший зампомощника министра обороны Джим Таунсенд отметил, что именно этот дефицит стал предметом обсуждения в ведомстве. С 2022 года Америка закупила около двухсот Tomahawk, но с 2024-го уже использовала не менее 120 — в ударах по хуситам и объектам в Иране. Возможны и новые применения, включая сценарий с Венесуэлой.

По словам Таунсенда, если Вашингтон и решится на поставку Украине, партия будет небольшой, а значит, Киеву придётся использовать ракеты максимально аккуратно. Ранее The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп готов рассмотреть передачу Tomahawk только в случае полного тупика переговоров с Москвой.