Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Tomahawk на вес золота: Пентагон делит ракеты между собой и Украиной

1:07
Правда ТВ

В Пентагоне обсуждают, сколько крылатых ракет Tomahawk можно продать союзникам по НАТО для последующей передачи Украине. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, споры связаны с тем, что США расходуют эти ракеты быстрее, чем успевают восполнять запасы.

Бывший зампомощника министра обороны Джим Таунсенд отметил, что именно этот дефицит стал предметом обсуждения в ведомстве. С 2022 года Америка закупила около двухсот Tomahawk, но с 2024-го уже использовала не менее 120 — в ударах по хуситам и объектам в Иране. Возможны и новые применения, включая сценарий с Венесуэлой.

По словам Таунсенда, если Вашингтон и решится на поставку Украине, партия будет небольшой, а значит, Киеву придётся использовать ракеты максимально аккуратно. Ранее The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп готов рассмотреть передачу Tomahawk только в случае полного тупика переговоров с Москвой.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.