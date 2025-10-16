Путин утвердил новую миграционную карту 2026–2030: курс на легальность и интеграцию

Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы. Документ задаёт стратегию регулирования миграции, делает акцент на легальной занятости иностранцев и их интеграции в российское общество. Главная цель — сбалансировать потребности экономики в рабочей силе с вопросами безопасности и социальной стабильности.

Власти планируют совершенствовать законодательство, развивать систему учёта и контроля, создавать центры адаптации, где мигранты смогут изучать русский язык и основы законов. Особое внимание — борьбе с нелегальной занятостью и формированию условий для законного проживания без образования этнических анклавов.

Государство намерено активнее использовать целевой набор работников, расширять сотрудничество с работодателями и вузами. В учебных заведениях появятся программы адаптации и профподготовки мигрантов. Правительство ожидает снижения числа нарушений и роста доли мигрантов, выбирающих постоянное проживание в России. План реализации концепции должен быть утверждён до конца 2025 года.