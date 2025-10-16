Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шесть дней отдыха вместо прошлогодних каникул — как новогодние даты перекроили май

В 2026 году майские праздники в России будут короче, чем в 2025-м. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. По её словам, из-за длинных новогодних каникул в мае россиян ждут два коротких отдыха — по три дня на Первомай и на День Победы.

Трудовой кодекс устанавливает 14 официальных праздников в году, и если они совпадают с выходными, дни переносятся. В итоге в 2026-м нас ждёт 247 рабочих дней — столько же, сколько и годом ранее.

Бессараб подчеркнула, что большинство россиян поддерживают идею длительных новогодних выходных: именно в это время семьи могут по-настоящему отдохнуть вместе. А уже в конце октября граждан ждёт шестидневная рабочая неделя — выходной с 1 ноября перенесут на 3-е. После этого будет три выходных подряд, включая День народного единства 4 ноября.

