Повышение НДС без ценового шока: розница готовится пройти реформу в тихом режиме

Повышение НДС в России на 2 процентных пункта, до 22%, вряд ли приведёт к заметному росту цен, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. По его словам, предыдущий опыт показывает, что изменение ставки налога слабо влияет на розничные цены, и предстоящий рост, скорее всего, останется для потребителей почти незаметным.

Депутат подчеркнул, что на социально значимые товары ставка НДС сохранится льготной — не выше 10%. По оценке Минэкономразвития, влияние новой ставки на инфляцию составит около 1,3%. Кирьянов отметил, что инфляционные процессы «размазаны» по экономике, поэтому на стоимость продуктовой корзины изменение НДС почти не повлияет.

Он назвал решение о повышении налога «гуманным», отметив, что косвенные сборы являются важным источником доходов бюджета, но при этом мало ощущаются в расходах граждан. Как уточнили в Минфине, мера направлена на поддержание сбалансированности бюджета в 2026–2028 годах и усиление финансовой устойчивости страны.

