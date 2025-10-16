Полина Диброва впервые после развода вышла в свет с сыновьями: что рассказала о жизни без Дмитрия

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина впервые после развода появилась на публичном мероприятии.

Она посетила премьеру детского анимационного фильма "Финник-2" в сопровождении младших сыновей.

На красной дорожке 11-летний Фёдор и 10-летний Тимофей сопровождали мать, тогда как старший 15-летний Александр отсутствовал.

Полина не только фотографировалась с детьми, но и поделилась подробностями жизни после расставания с мужем.

"Стараемся выходить часто всей семьёй, завтра, например, идём в театр", — рассказала Диброва mk.ru.

На вопрос о бытовых трудностях после развода она ответила отрицательно: "Нет, не тяжелее: я рассчитывала на свои силы. Дмитрий не так много времени проводил в быту".

Дмитрий и Полина Дибровы расторгли брак после 16 лет совместной жизни. По данным СМИ, экс-супругам удалось сохранить нормальные отношения ради общих детей.