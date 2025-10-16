Ставку по семейной ипотеке могут снизить до 4%: платеж упадет на четверть

В России могут снизить ставку по семейной ипотеке до 4% для многодетных семей. Об этом «Газете.Ru» рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева, комментируя заявление главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам эксперта, такое решение выглядит реалистичным, поскольку одновременно обсуждается повышение ставки для семей с одним ребенком — с 6% до 10–12%. Сейчас именно они составляют до 40% заемщиков по программе, тогда как доля многодетных семей не превышает 1%. В результате расходы бюджета при изменении условий могут даже сократиться.

Киселева отметила, что снижение ставки коснется ограниченного круга семей, а ключевые проблемы — высокие первоначальные взносы, рост цен на жилье и низкие доходы — сохраняются. Даже при снижении ставки с 6 до 4% ежемесячный платеж уменьшится примерно на четверть, однако для многих многодетных семей ипотека по-прежнему останется малодоступной.