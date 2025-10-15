Новое гнездо вместо развода: что связывает Бондарчука и Андрееву после продажи московской квартиры

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева продали свою квартиру в центре Москвы. Стоимость сделки составила около 200 миллионов рублей.

Объект недвижимости располагался в Брюсовом переулке, где пара проживала с маленьким сыном. По информации источника, продажа связана с поиском более спокойного места для семьи.

"Дом у нас красивый, но обстановка шумная для семьи с маленьким ребёнком. Видимо, поэтому Фёдор с женой решили продать квартиру", — пояснила бывшая соседка Бондарчука.

В разговоре с kp.ru она также отметила, что новые жильцы уже заселились в проданную квартиру.

Согласно данным издания, пара выбрала для переезда Столовый переулок, где условия лучше подходят для воспитания ребёнка.

Напомним, что весной Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук объявили о расставании спустя шесть лет отношений.